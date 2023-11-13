طريقة عمل بروستد الدجاج بالبقسماط

يفضل الكبار والصغار تناول الدجاج لمذاقها الطيب والشهي ولسهولة تحضيرها بمكونات عديدة تعزز مناعتهم.

تحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

وتعد وصفة البروستد من أشهر وصفات الوجبات السريعة التي يسعى الجميع لإكتشاف الطريقة الصحيحة لتحضيرها في المنزل.

واليوم نقدم لكٍ وصفة شهية يسهل تحضيرها في المنزل على خطى المطاعم، حضري بروستد الدجاج بالبقسماط.

المقادير

- الدجاج : كيلو (مغسول ومقطع)

- البيض : 2 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- بقسماط : 2 كوب

طريقة التحضير

في وعاء، امزجي البيض، والملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والثوم البودرة، حتى تتداخل المكونات.

أضيفي قطع الدجاج وقلبي المكونات حتى تتداخل، ثم غطي الوعاء بورق نايلون، وأدخليه إلى الثلاجة لحوالي الـ3 ساعات.

حمّي القلاية الهوائية على درجة حرارة 200 مئوية.

أخرجي خليط الدجاج من الثلاجة ثم غمسي قطع الدجاج في البقسماط.

صُفي قطع الدجاج في القلاية الهوائية، واتركيها لحوالي 20 دقيقة حتى تنضج.

قدمي البروستد إلى جانب الثومية والبطاطس.