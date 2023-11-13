اقتصادي: طرح سبائك الذهب في البورصة السلعية يسهم في محاربة جشع التجار

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، إن طرح سبائك الذهب والفضة عبر منصة البورصة السلعية خطوة جيدة حيث إنها ستساهم في محاربة جشع تجار الذهب في مصر، ويحقق نوع من أنواع الشفافية في الاسعار الخاصة به.

إرتفاع الطلب على الذهب



وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذا القرار يأتي في توقيت يشهد إرتفاع كبير في الطلب على الذهب بسبب ارتفاعات معدلات التضخم وأيضًا الصراع في غزة، مع التوقعات الخاصة بتعويم سعر الصرف.

جهود الدولة المصرية



وأفاد الخبير الإقتصادي، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية للرقابة على الأسواق من خلال البورصة السلعية، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي لإحكام السيطرة على سوق الذهب ولاسيما مع القرارات الخاصة بالإعفاءات الجمركية على الذهب من المصريين القادمين من الخارج، مشيرًا إلى أن سوق الذهب به إقبال كبير من قبل المواطنين والمستثمرين.

طرح سبائك ذهب وفضة

وتبدأ مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء، في طرح السبائك الذهب والفضة عبر منصة البورصة السلعية، وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددتها المصلحة.