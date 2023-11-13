الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الموحد لشبكة الطوارئ بالديوان العام

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذي يتم إنشاؤه بديوان عام المحافظة، ترافقه المهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج.

ووجه محافظ سوهاج بتكثيف الأعمال، والانتهاء من إنشاء المركز خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لبدء العمل به، مؤكدا أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة هو إحدى أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والذي يهدف إلى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلًا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

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