محافظ سوهاج يتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الموحد لشبكة الطوارئ بالديوان العام

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذي يتم إنشاؤه بديوان عام المحافظة، ترافقه المهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج.

ووجه محافظ سوهاج بتكثيف الأعمال، والانتهاء من إنشاء المركز خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لبدء العمل به، مؤكدا أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة هو إحدى أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والذي يهدف إلى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلًا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.