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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الهجرة العراقية تعلن عودة 375 نازحا إلى مناطقهم الأصلية في نينوي

العراق
العراق

 

أعلنت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق جابرو اليوم الإثنين، عودة 375 نازحا إيزيديا من مخيمات (زاخو) إلى مناطقهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، تنفيذا للخطة الوطنية لإعادة النازحين.

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وقالت إيفان جابرو - في بيان أوردته قناة (السومرية الإخبارية) - "إن عملية نقل الأسر تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والإدارات المحلية في قضاء زاخو وسنجار"، مشددة على ضرورة مساعدة الأسر العائدة بالمواد الإغاثية وتلبية جميع احتياجاتها سريعا.

 

وأكدت أن الوزارة مستمرة بالعمل على تطبيق ما جاء في البرنامج الحكومي لإعادة جميع النازحين بشكل طوعي وإغلاق ملف النزوح بالكامل.

 

وتعود أزمة النزوح الحالية بالعراق إلى العام 2014 حين اجتاح تنظيم داعش الإرهابي مناطق واسعة من وسط وشمال وغرب البلاد، ليصل عدد الهاربين من جحيم التنظيم إلى أكثر من ستة ملايين عراقي، عاد أغلبهم إلى مناطقهم الأصلية.

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