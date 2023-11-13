سلطة لحم الستيك مع المانجا لرجيم متوازن

تفضل الأمهات تحضير العديد من الوصفات الغنية بالمعادن والبروتين لذا تستعين باللحوم في إعداد الأطباق الرئيسية لتسعد أفراد أسرتك.

ويحتوي لحم البقر بالزنك الضروري لنمو الشعر، والأظافر، ويعزز صحة البشرة، كما أنه مهم لصحة الدماغ، والصحة الإنجابية. لحم البقر مصدر ممتاز للحديد، مما يجعله يساهم في الوقاية من الإصابة بفقر الدم بعوز الحديد

سلطة لحم الستيك مع المانغا لرجيم متوازن.

واليوم نقدم لكٍ طبق غني بالفوائد المفيدة لصحة الجسم، حضري الطبق الغني من السلطة أثناء اتباعك للرجيم.

المقادير

- الستيك : 250 جراماً

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : ملعقتان صغيرتان

- زيت الكانولا : 3 ملاعق كبيرة

- خس : 3 اكواب (شرائح)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة بحسب الرغبة)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- مانغو : 1 حبة (مقطعة شرائح رفيعة)

- الفول السوداني : ملعقة كبيرة (محمص)

طريقة التحضير

1. تبلي الستيك بالملح والفلفل وقلبيه في مقلاة على نار عالية على الجهتين لمدة 5 دقائق حتى يصبح بني اللون ثم أزيليه عن النار وضعيه في وعاء وغطيه لمدة خمس دقائق ثم قطعيه شرائح رفيعة.

2. في وعاء اخلطي بشر الليمون و عصير الليمون و العسل والصويا صوص و زيت الكانولا.

3. ضعي الخس والمانغا والفلفل الأحمر في وعاء التقديم ثم الستيك المقطع وصبي مزيج التتبيلة عليه و انثري البصل الأخضر و الفول السوداني المحمص وقدميها.