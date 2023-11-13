تنظيم الدورة 133 لاختبارت التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي



أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الاثنين، أن مركز التحول الرقمى، مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لعدد 124 من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) في الدورة رقم 133 بالإضافة لعدد من خارج الجامعة.

وقال الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادي، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الإلكترونية فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.