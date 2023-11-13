الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحباط ترويح 24 كيلو حشيش في قويسنا

المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز  وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة
بـ (1,700,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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