الصحف اللبنانية تبرز المخاوف من اتساع نطاق المواجهات مع إسرائيل بالحدود الجنوبية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين على التصعيد غير المسبوق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر الحدود المشتركة بينهما، وذلك منذ بداية التوترات في الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

وتحت عنوان "الجنوب يختبر حافة الحرب"، كتبت صحيفة (نداء الوطن) اللبنانية أن هناك مخاوف من اتساع نطاق المواجهات لتحاكي الحرب، معتبرة أن هذه المخاوف ترافقت مع أنباء عن رد فعل إسرائيلي واسع النطاق على لبنان.

وأشارت إلى استمرار تبادل إطلاق الصواريخ والقصف المدفعي تحت مظلة المسيّرات الفتاكة التي بقيت تعمل بكل فعالية وأسفر عن قتلى وحرائق وخسائر في الممتلكات على الحدود.

وكتبت صحيفة (اللواء) اللبنانية تحت عنوان:"مخاوف متصاعدة من انهيار قواعد الاشتباك" أن الساحة الجنوبية اشتعلت أمس بترصد العمليات النوعية التي نفذها الجانب اللبناني ومدى الردود المعادية على الآمنين او مزارع القرى المحاذية للشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وعبرت الصحيفة عن تزايد المخاوف من ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري في الجنوب، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة أن الوضع في الجنوب لا يزال يبعث بالقلق، وكلما توسعت دائرة المعركة كلما بات هذا الوضع غير مطمئن.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة ستناقش في اجتماعها المقبل عند خطورة الوضع بعدما تم تهديدها من قبل إسرائيل، موضحة أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيضع الوزراء أمام مشاركته في القمة العربية العاجلة والاتصالات التي قام بها من أجل التهدئة.

ورأت المصادر التي تحدثت للصحيفة أن غالبية اللقاءات التي تتم في الداخل تتمحور حول ما استجد فيما، لا تزال المعارضة تواصل تحركها من أجل منع لبنان من الانزلاق إلى الحرب والعمل على إنجاز سيناريو التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.