قطار معسكرات برنامج "مشواري" ينطلق من مركز شباب عرب البياضين

انطلق قطار معسكرات برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للشباب بمحافظة الشرقية؛ من مركز شباب عرب البياضين التابع لإدارة شباب بلبيس شرق، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، من خلال الإدارة المركزية لتمكين النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية والإدارة العامة للشباب، في إطار التعاون مع منظمة اليونيسيف برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

يشار إلى أن معسكرات برنامج مشواري للنشء بدأ في شهر أكتوبر بمركز شباب الشرقية، ومن المقرر انتهاءه في نهاية شهر نوفمبر الجاري، بتنفيذ عدد 35 معسكر الذي يستهدف 120 مشارك من النشء بالمعسكر الواحد للفئة العمرية من 10 وحتى 14 سنة.

وتتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتية: معرفة الذات، ومهارات التواصل، ومهارات العرض، والتقديم، ومهاراة إدارة الوقت، وذلك من خلال سفراء برنامج مشواري بمحافظة الشرقية المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، إن معسكرات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء تأتي في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات النشء، ومساعدتهم لاكتشاف مواهبهم، والوقوف على مناطق القوة والضعف لدى النشء، وكيفية معرفة أنماط الشخصيات لإيجاد أفضل الأساليب الناجحة في التفاعل مع المجتمع، بما يحقق بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية وطموحات بناء الجمهورية الجديدة.

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