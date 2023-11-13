إزالة فورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق لإزالة حوائط دور أول علوى لمبنى على مساحة ١٢٠ متر مربع تقريبا داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بقرية المجفف التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة سمل خرسانى ٢٥ متر طولى، و ٧ قواعد أعمدة خرسانية بالوحدة المحليه بنبتيت بالتعاون مع الإدارة الزراعية.