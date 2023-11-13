مختار غباشي: لا يمكن الاعتماد على المجتمع الدولي لوقف حرب غزة (فيديو)

أكد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى اليوم الاثنين، إنّ منظمة العفو الدولية أو أطباء بلا حدود أو منظمة الصحة العالمية أو هيومن رايتس ووتش أو الهلال الأحمر وغيرها من المنظمات نشأت داخل العالم الغربي ولها مصادقية عند الشارع الأوروبي بشكل كبير.

تجميع مليون توقيع لإنقاذ غزة من الهلاك

وأوضح أنّ منظمة العفو الدولية تحدثت عن تجميع مليون توقيع لإنقاذ غزة من الهلاك والدمار وهو شيء جيد في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها المدنيون.

وذكر أن الدور الدولي لوقف العدوان لا يمكن الاعتماد عليه، ولكنه مهم لكسب أرضية تعاطف على النطاقين الدولي والإقليمي.

وتابع: "تحدث مفوض عام منظمة أونروا عن إحساس المواطن الفلسطيني بتخلي العالم عنه، وبالتالي فإن الواقع الدولي مهين للغاية، حتى إن المستشار الألماني أولاف شولتز تحدث عن رفض إطلاق النار لأن حماس تتعافى، والأمل الوحيد هي نداءات المنظمات الغربية التي بدأت تخرج من ضمير إنساني".