تساعد على الشبع فترة أطول| طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة بالزبادي

البطاطس من الأكلات سريعة التحضير، بالإضافة إلى أنها تساعد على الشبع وملء المعدة، مما تقلل من السعرات الحرارية التي تدخل معدتك والتي تؤثر على وزنك فيما بعد، لذا نقدم لك طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة بالزبادي الصحية.

سلطة البطاطس المسلوقة بالزبادي

طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة بالزبادي

المقادير

- بطاطس: 2 حبة

- لبن زبادي: نصف كوب

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- ثوم: سن (مهروس)

- بصل أخضر: عود (مفروم)

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اغسلي البطاطس جيدًا، ثم اسلقيها باستخدام حلة متوسطة الحجم بداخلها مياه، بنفس ارتفاع البطاطس، وضعيها على درجة حرارة متوسطة، وبعد السلق (لاحظي عدم هرسها فيجب أن تكون متماسكة)، قشريها وقطعيها دوائر ورتبيها في طبق.

اخلطي الزبادي مع الملح، والثوم المهروس، والفلفل الأسود، ووزعي المزيج فوق البطاطس المسلوقة.

وزعي البصل الأخضر للتزيين وقدميها.

فوائد تناول البطاطس

الشعور بالشبع

تحتوي البطاطس على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ونسبة عالية من الماء، وكميات معتدلة من الألياف والبروتين، وعند تحضيرها يمكن أن تكون حصة البطاطس مفيدة لفقدان الوزن، خاصة عندما تفكر في مدى إشباعها.

تحسين الذاكرة

تم ربط البطاطس المقلية فى الدراسات بضعف التركيز، وزيادة ضعف الذاكرة، وكذلك زيادة الاستجابات الالتهابية فى الدماغ، على غرار الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات المضافة، وعندما يتم قلى البطاطس، فمن المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على الذاكرة والإدراك.

يعزز المناعة

البطاطس تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم مثل فيتامين C وفيتامين ب6 والبوتاسيوم، وتعد هذه العناصر مفيدة لدعم جهاز المناعة وتعزيز الصحة العامة.

ملحوظة

فى أى وقت تأكل فيه الكربوهيدرات قد يرتفع سكر الدم لديك، ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر فى الدم بمرور الوقت إلى الإصابة بمقدمات السكري ومقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2، وإذا تم تناول البطاطس المقلية بانتظام فقد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذا يفضل تناولها بحذر للإستفادة من خصائصها دون ضرر.