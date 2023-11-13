الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس بعد 48 ساعة من الانقلاب الجوي (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد 48 ساعة الماضية التي شهدت تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة.

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وقالت  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاثنين: “سنشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية عن أمس بشكل كبير، كما ستقل كميات الأمطار وتكون موجودة فقط فى بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية لكنها أقل بكثير عن أمس”.

الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون استمرار تأثير المنخفض الجوي لكنه أقل تأثيرًا من أمس وأول أمس، موضحة أن الأمطار ستكون خفيفة، ومتوسطة في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية وكذلك بعض المناطق من محافظات الوجه البحري.

وذكرت أن الأمطار قد تمتد إلى بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى أو جنوب سيناء أو سلاسل جبال البحر الأحمر، لكنها غير مؤثرة تمامًَا على أي أعمال يومية. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: “ستكون على فترات متقطعة في اليوم وبمناطق دون الأخرى، كما أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام”. 

الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب الصعيد 34 والصغرى 22.

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