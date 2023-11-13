الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الحكومة اليابانية توافق على استقالة وزير الدولة للمالية

اليابان
اليابان

 

وافقت الحكومة اليابانية على استقالة وزير الدولة للمالية كينجى كاندا، بعد تقاعس شركته عن دفع الضرائب.

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وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أن كاندا أقر في جلسة بالبرلمان الأسبوع الماضي بأن شركته تأخرت بشكل متكرر عن دفع الضرائب العقارية، وأن سلطات الضرائب صادرت أراضي الشركة ومبانيها أربع مرات، وقدم اعتذارا.

 

ويأتي اعتراف كاندا بعد أن نشرت مجلة أسبوعية تقريرا عن التأخر الضريبي، فيما دعت أحزاب المعارضة إلى استقالته.

 

يشار إلى أن استقالة كاندا تأتي بعد استقالة وزير العدل والنائب البرلماني لوزير التعليم الياباني في حكومة كيشيدا الشهر الماضي.

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