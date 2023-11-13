قطار روسي يسطر نهاية حياة مسنة بالعسيرات

توفيت ربة منزل في منتصف العقد السابع من العمر تقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج صدمها قطار روسي حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي المنشاه والعسيرات وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة العسيرات من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار روسي [ القاهرة – أسوان] بالمدعوة رتيبة . ا . م . ح 64 سنة ربة منزل ومقيمه دائرة المركز حال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي المنشاه والعسيرات / دائرة المركز مما أدي لوفاتها متأثرة بإصابتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال زوجها "محمد . ع . م . ح" 68 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهه الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .