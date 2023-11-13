إحالة 3 كوادر طبية للمحكمة التأديبية تركوا فوطتين في بطن مريضة بطهطا

أحالت جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا شمال محافظة سوھاج، طبيبين نساء وتوليد وفني تمريض، إلى المحكمة التأديبة بتهمة الإهمال الطبي، ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية، عقب قيامهما بإجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات داخل مركز طبي خاص _ دون ترخيص، وإهمالهما خلال إجراء العملية، بترك "فوطتين طبيتين" داخل بطن المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى لاخراجهما.





وقال زوج الشاكية أن زوجته كانت تتابع عند طبيب إخصائي نساء وتوليد - متهم في الواقعة - وأنهم فوجئوا عقب إجراء العملية القيصرية بتدهور حالتها الصحية، وتم الكشف عليها بمعرفة طبيب آخر، ليتبين وجود جسم غريب داخل البطن، ليُكتشف بعدها أن الجسم الغريب عبارة عن عدد 2 "فوط طبية" تركها الطبيب داخل بطن المريضة أثناء إجراء العملية القيصرية لها.





وأشار زوج الشاكية، إلى أنهم لم يكونوا على علم بأن المركز الذي تمت فيه العملية بدون ترخيص، مضيفًا بأن حالة زوجته تدهورت بشكل مفاجئ ما دعاهم إلى إجراء عملية جراحية أخرى لها لاستخراج "الفوطتين" من بطنها.





تعود أحداث الواقعة عقب تقدم ربة منزل بشكوى إلى جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا بتضررها من قيام المتهمة الثانية – طبيبة وإخصائية نساء وتوليد – بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة طهطا والمملوكة للمتهم الأول إلا أنها وعقب إجراء الجراحة فوجئت بآلام شديدة بالبطن لتكتشف أن المتهم الثالث فني التمريض قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل بطنها تسببتا في تلك الآلام مما استلزم خضوعها لإجراء لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.

وكشفت التحقيقات عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به عملية الولادة القيصرية والمملوك للمتهم الأول غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية وأن المتهم الثالث فني التمريض قد تسبب بطريق الخطأ في ترك فوطتين طبيتين،داخل بطن الشاكية خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى.