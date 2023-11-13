ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. مطاردة شرسة بين هالاند وصلاح

يدخل الثنائي محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، في صراع شرس مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، وذلك علي لقب هدافي الدوري الإنجليزي هذه الموسم لحصد الحذاء الذهبي.

حيث شهدت الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي، تسجيل هالاند هدفين للسيتي في القمة المثيرة مع تشيلسي التي إنتهت (4-4)، كما سجل محمد صلاح هدفين لفريقه ليفربول ليقوده للفوز على ضيفه برينتفورد (3-0) في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الـ13 أيضا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة الـ13

1- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 13 هدفا

2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 10 أهداف

3- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

3- الكوري الجنوبي هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير) – 8 أهداف

5- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 7 أهداف

6- الكوري الجنوبي هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

6- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

6- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 6 أهداف

6- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 6 أهداف

6- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 6 أهداف

6- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 6 أهداف

12- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 5 أهداف

12- الإيرلندي إيفان فيرجسون (برايتون) – 5 أهداف

12- الإنجليزي إدوارد نيكيتاه (أرسنال) – 5 أهداف

12- البرازيلي دوجلاس لويز (أستون فيلا) – 5 أهداف.