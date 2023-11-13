مهرجان العسل.. مصر تصدر ما يقرب من 25 % للعالم

مهرجان العسل المصري.. تنطلق فعاليات مهرجان العسل المصري اليوم الإثنين في دورته السادسة تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.



ويأتي هذا المهرجان برعاية وزارة الزراعة وأيضًا في إطار دعم صناعة النحل الذي يعد من الصناعات التى لها مردود اجتماعى واقتصادى.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مهرجان العسل المصري:

تنطلق فعاليات مهرجان العسل اليوم وتستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.

يشارك في المهرجان ما يقرب من 140 عارضًا من 30 دولة من جميع قارات العالم.

يستهدف إقامة المعرجان مناقشة ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع المهم.

يعمل بهذا القطاع ما يقرب من 25 ألف أسرة حيث تمتلك ما يقارب مليونى خلية نحل تنتج ما يقارب من 15 ألفًا إلى 20 ألف طن عسل سنويًا.

تعد مصر أولى الدول فى تصدير طرود النحل بحوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.

تمتلك حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 ألف طن عسل للسوق المحلية .

كما تعد مصر الدولة الثالثة عربيًا في إنتاج عسل النحل.

ووفقًا لتقارير معهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية أن مصر تصدر 25% من إجمالي صادرات العالم من طرود نحل العسل، وما يزيد عن 3000 طن عسل نحل سنويا من أعسال الشمر والبردقوش والموالح والبرسيم.