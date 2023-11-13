قافلة طبية ببني صالح ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الاثنين ولمدة يومين، قافلة طبية شاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، ضمت تخصصات طبية مختلفة، وإجراء للحالات المقرر لها.









وجه وكيل الوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.









وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها: الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.



