ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب ختام الجولة الـ13

أسدل الستار علي منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، حيث ستشهد الفترة القادمة بدء فترة التوقف الدولي، وذلك لخوض المنتخبات معسكرها لشهر نوفمبر الجاري.

ويشهد الدوري الإسباني منافسة شرسة علي لقب هداف المسابقة، حيث يتصدر القائمة حتى الآن مهاجم ريال مدريد الشاب الإنجليزي جود بيلينجهام، وينافسه نجم أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الجولة الـ13

جود بيلينجهام، ريال مدريد، 10 أهداف.

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 8 أهداف.

جيرارد مورينو، فياريال، 8 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 7 أهداف.

ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

أرتيم دوفبيك، جيرونا، 7 أهداف.

أنتي بوديمير، أوساسونا، 7 أهداف.

ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 7 أهداف.

بورخا مايورال، خيتافي، 7 أهداف.

هوجو دورو، فالنسيا، 6 أهداف.

ألكسندر سورلوث، فياريال، 6 أهداف.