الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

المقاومة تمطر قاعدتي كيسوفيم ومارس الإسرائيليتين بالصواريخ

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

أعلنت سرايا القدس، اليوم الاثنين، استهداف قاعدتي "كيسوفيم" و"مارس" الإسرائيليتين برشقات صاروخية، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”.

txt

الجيش الإسرائيلي: استمرار العملية في قطاع غزة حتى القضاء على حماس

txt

قيادي بحركة فتح يكشف سر إصرار نتنياهو على استمرار حرب غزة (فيديو)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ38 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

آلاف الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي: استمرار العملية في قطاع غزة حتى القضاء على حماس

قيادي بحركة فتح يكشف سر إصرار نتنياهو على استمرار حرب غزة (فيديو)

إقليميون لمُنظمات أممية يدعون لتحرك دولي لوقف الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بقطاع غزة

أستاذ علاقات دولية: الدعم الأمريكي رفع سقف أهداف إسرائيل في غزة (فيديو)

ارتفاع شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 11180 شخصا

د. عبدالسند يمامة: قضية فلسطين مسألة عقائدية لكل المسلمين ونرفض تهجير أهالي غزة (شاهد)

أنقذوا غزة وأنفسكم

المستشار الألماني: نرفض وقف إطلاق النار في غزة ونتضامن مع إسرائيل
الجريدة الورقية