محافظ الجيزة يفتتح مهرجان الجيزة للتمور

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، مهرجان الجيزة للتمور، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء، والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، ويستمر على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي.

دعم قطاع زراعة النخيل

يأتي المهرجان في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر، كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها.

ويهدف المهرجان إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة، وفتح أسواق للعارضين، ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

ويشارك بالمهرجان العديد من العارضين من محافظة الجيزة، وعلى رأسها الواحات البحرية، والتي تتميز بإنتاجها للتمور. وخلال السنوات الأخيرة، قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية، خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور.

ويشارك من الواحات البحرية في المهرجان 40 عارضًا، بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى.

ويأتي المهرجان استكمالًا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني، لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.