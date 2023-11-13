عاجل
قرعة الحج 2024.. خطوات الاستعلام عن النتيجة
الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يفتتح مهرجان الجيزة للتمور

مهرجان التمور
مهرجان التمور

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، مهرجان الجيزة للتمور، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء، والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، ويستمر على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي.

 دعم قطاع زراعة النخيل

يأتي المهرجان في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر، كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها.

ويهدف المهرجان إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة، وفتح أسواق للعارضين، ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

txt

وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوي القمح وبالأسعار المعتمدة

ويشارك بالمهرجان العديد من العارضين من محافظة الجيزة، وعلى رأسها الواحات البحرية، والتي تتميز بإنتاجها للتمور. وخلال السنوات الأخيرة، قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية، خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور.

ويشارك من الواحات البحرية في المهرجان 40 عارضًا، بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى.

ويأتي المهرجان استكمالًا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني، لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.

txt

وزير الزراعة الماليزي يؤكد إجراء مباحثات وزارية بشأن وضع سقف لسعر الأرز

مواد متعلقة

وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوي القمح وبالأسعار المعتمدة

بالإنفوجراف والفيديو| "الزراعة في أسبوع" نشرة الحصاد رقم ١٦٨ لأنشطة الوزارة

وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يتابعان جهود تنمية الثروة السمكية وتقنين الأراضي
الجريدة الورقية