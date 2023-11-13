تفاصيل إنهاء فتاة حياتها داخل جمعية خيرية بالجيزة

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في واقعة تخلص عاملة بجمعية خيرية في أبو النمرس من حياتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض جثمان الضحية على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الفتاة المتوفية تدعى "راندا" 25 سنة، تعمل بالجمعية الخيرية التي أنهت حياتها بها، وكانت تمر بأزمة نفسية قررت على إثرها التخلص من حياتها، شنقًا بإحدى غرف الجمعية.



وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان العاملة، أنها كانت ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ماعدا حز بالرقبة تتدلى من حبل مثبت بالسقف.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس من غرفة النجدة بالعثور على فتاة تعمل داخل جمعية خيرية متوفية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة راندا م، وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة تعمل داخل الجمعية وأنها حياتها شنقًا بسبب مرورها بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية.

ضبط 42 متهمًا في 40 قضية اتجار بالمخدرات في الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة محرم بك، حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (40) قضية ضُبط خلالها (42) متهمًا، وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 جرام لمخدر الهيروين – 200 قرص مخدر – 12 قطعة سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتستمر الأجهزة الأمنية في شن المزيد من الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سقوط مسجل خطر بحوزته 15 كيلو استروكس وبودر فى التجمع الأول

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل لقيامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بالتجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 9 كيلو جرامات - كمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.