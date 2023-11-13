السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق داخل شقة سكنية فى الوراق دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وفى سياق متصل كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة بولاق الدكرور، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بالتحريات في الواقعة.

غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.