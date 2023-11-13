حبس المتهم بقتل ابنة شقيقته بالهرم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس المتهم بقتل ابنة شقيقته على ذمة التحقيقات.

و كانت قد أمرت النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات، بعدما تعدى عليها بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، من غرفة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات جثة هامدة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك.ا، ٥ سنوات وبه آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليه تعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت القوات من ضبط الضوء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.