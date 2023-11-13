السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمهندسين

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في المهندسين دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المهندسين ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب الحرائق، منها:

الماس الكهربائي: وهو أكثر أسباب الحرائق شيوعًا، ويحدث عندما تتلامس الأسلاك الكهربائية التالفة ببعضها البعض.

الإهمال البشري: مثل ترك الأجهزة الكهربائية مشتعلة دون إشراف، أو ترك الطعام يحترق على الموقد.



سوء استخدام الأجهزة الكهربائية: مثل استخدام الأجهزة الكهربائية في ظروف غير مناسبة، أو عدم صيانتها بشكل دوري.



التخزين الخاطئ للمواد القابلة للاشتعال: مثل تخزين المواد القابلة للاشتعال في مكان قريب من مصادر الحرارة.



من أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا من الحرائق، يجب علينا اتباع قواعد السلامة من الحرائق، ومنها:

تركيب أجهزة إنذار الحريق في جميع أنحاء المنزل: حتى نتمكن من اكتشاف الحريق في وقت مبكر.



إجراء فحوصات منتظمة للأسلاك والأجهزة الكهربائية: للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي أعطال.