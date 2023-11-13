إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى العياط ونقلوا الى المستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وانتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش لرفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث وعدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أية مشكلة طارئة تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

كن حذرًا عند تغيير المسار، أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار وتجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، إذ يؤثر ذلك فى تركيزك أثناء القيادة.



في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية وضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.



يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والميادين.