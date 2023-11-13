أمطار متفاوتة على محافظات مصر اليوم الاثنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

كما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية

بينما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق.

كما يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتسجل درجات الحرارة الاثنين كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب الصعيد 34 والصغرى 22.