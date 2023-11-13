أردوغان لـ"نتنياهو": هذه الأيام جميلة مقارنة بما تنتظره

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة"، وفق روسيا اليوم.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مشروع محلي، إن هذه الأيام "تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وتابع: "لماذا؟ أولئك الجدود، أولئك الأطفال، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات ملفوفون بالأكفان، تلك الأمهات اللاتي شممن أجساد هؤلاء الأطفال الشهداء وأخذنهم إلى القبر، لعناتهن لن تتركك تفلح"، بحسب الوكالة.

وأضاف: "نتنياهو عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة. فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك"، وأشار أردوغان إلى أن بلاده تتعامل مع ما يحدث في غزة "من زاوية إنسانية فحسب".

وذكر أن تركيا تدرك مسؤولياتها وتسعى للإيفاء بها عبر خطوات "هادئة وحكيمة"، مؤكدا أنها "لم تخذل في تاريخها من علق آماله على شعبها".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أياما سيئة بانتظار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن نحو 70% من الشعب الإسرائيلي يعارضونه.

ووجه الرئيس التركي كلامه إلى الدول الغربية، من على متن الطائرة خلال رحلة عودته من أوزبكستان، قائلا: "إن كنتم صادقين بشأن وقف إطلاق النار، فاضغطوا على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "طالما لم تُحلّ القضية الفلسطينية، فلا يمكن الحديث عن سلام في منطقتنا والعالم، ولا عن منظومة قانون دولي بمعنى الكلمة".