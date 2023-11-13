مظلات روبوتية.. الجيش الروسي يتزود بأسلحة جديدة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها زودت بعض وحدات الجيش الروسي بـ"مظلات روبوتية"، يمكنها التحكم بمسارها ذاتيا، لإنزال الحمولات من الطائرات إلى أماكن محددة على الأرض، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"بعد الانتهاء من الاختبارات المطلوبة، بدأنا بتسليم الجيش الروسي منظومات Junker-DG-250 المظلية، هذه المظلات يمكنها تحديد وجهتها آليا عبر أنظمة GLONASS، لتكون قادرة على إنزال الحمولات في أماكن محددة مسبقا.

وأضاف البيان:"مظلات Junker مزودة بتقنيات تمكنها من التحكم بمسارها بشكل آلي أثناء عملية الهبوط، ويمكن الاعتماد عليها لإنزال حمولات تزن 250 كلغ من الطائرات التي تتحرك بسرعة 350 كلم/سا، ومن ارتفاعات تصل إلى 8000 م".

ويمكن التحكم بمظلات Junker-DG-250 يدويا أيضا، وتوجيهها بجهاز تحكم عن بعد، كما يمكن تشكيل مجموعة من هذه المظلات لتطير الواحدة تلو الأخرى خلف أحد أفراد قوات الإنزال المظلي، لإنزال حمولات كبيرة من الجو دفعة واحدة.

وتبعا للخبراء في مؤسسة "روستيخ" فإن المظلات الجديدة يمكنها أن تصل إلى وجهتها بشكل دقيق نسبيا في وضع التشغيل الآلي، ونسبة الخطأ في مكان الهبوط لا تتعدى الـ 100 م، إذ يعتمد الأمر على وضع الطقس وسرعة الرياح أيضا.