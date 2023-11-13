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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد حلمي يقترب من رئاسة قطاع الناشئين فى الزمالك

محمد حلمي
محمد حلمي

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمد حلمي نجم كرة القدم المصرية السابق مرشح بقوة لرئاسة قطاع الناشئين فى نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

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وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" فى اجتماع اليوم الاثنين داخل مجلس إدارة نادي الزمالك سيكون هناك إعادة هيكلة لمدربي الناشئين وسيكون هناك تغييرات.

وأضاف:" محمد حلمي المرشح الأقوى لرئاسة قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك بقرار من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب خلال اجتماع الغد.

وتابع:" محمد حلمي هو الأقرب لذلك وبالفعل مجلس الإدارة سيتخذ قرارات عديدة اليوم الاثنين.

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