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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ضياء السيد يدافع عن إختيارات فيتوريا لقائمة المنتخب

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر

أكد  ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن القائمة التي اختارها روي فيتوريا لمنتخب مصر مناسبة جدا، وكل المراكز تضم عناصر جيدة، ومعظمهم سبق لهم التواجد معه في معسكرات سابقة.

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وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس أن حسام أشرف عنصر جيد وانضم للمنتخب الأوليمبي وهو يقدم مستوى طيب مع بلدية المحلة، والمباريات المقبلة لا تتحمل ضم أي عنصر جديد للمنتخب الأول. والفروقات بين حراس المرمى ليست كبيرة ولا أزمة في ضم أحمد الشناوي أو أي حارس آخر.

وأوضح، أن الزمالك له الحق كاملًا في اتخاذ القرارات الانضباطية تجاه فتوح ومحمد صبحي، لكنه (لخبط) المدير الفني لمنتخب مصر، خصوصا بعدما فتح التحقيق مع اللاعبين ولم يصدر عقوبات نهائية رغم قرار عرضهم للبيع، والمدرب له الحق في ضم فتوح خصوصا أنه لاعب دولي ومؤثر ويتواجد مع محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر.

وأشار إلى أن فيتوريا مقبل على مواجهات قوية في تصفيات كأس العالم ويريد الدخول بقوة في المباراتين وتأمين كافة المراكز، خصوصا أن يريد الاستعانة بجميع الخبرات الدولية، كما أنه يريد تفادي أي انتقادات حاليا، لأنه يسعى للفوز بالنقاط الـ6 في المواجهتين القادمتين.

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