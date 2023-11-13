الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالسند يمامة: أسرتي ليست سياسية وليسوا أعضاء في حزب الوفد (شاهد)

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن أسرته ليست أسرة سياسية بالمرة وليس لهم في الهوى السياسي، موضحًا أن أسرته ليسوا اعضاء في حزب الوفد.

حوار د. عبدالسند يمامة على قناة المحور

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وأوضح "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المُذاع عبر شاشة "المحور"، أن ليس لهم طموحات أو هوى سياسي، مؤكدًا أن علاقته طيبة بعائلته وأولادهم وجميعهم في مراكز مرموقة ولم يقلوا عن 96% في مرحلة الثانوية العامة، كما أنهم حصلوا على دروس في المرحلة الثانوية.

وأشار إلى أن بعض الملفات تحتاج سلطة الوصول إلى معلومات لوضع رؤية لحلها.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال والمذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أنه يجب أن نبعد عن مجالات استثمار تدخل الدولة إلا فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن الاقتصاد علم لا يجب أن يعهد به إلا متخصص.

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