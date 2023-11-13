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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أتلتيكو مدريد يقلب الطاوله ويضرب فياريال بثلاثية في الليجا

أتلتيكو مدريد وفياريال
أتلتيكو مدريد وفياريال

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في قلب تأخره والفوز على مضيفه فياريال بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو وذلك في إطار لقاءات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني " الليجا ".

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وتقدم الضيوف بالهدف الأول عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 20 ، ثم تعادل أتلتيكو مدريد بأقدام آكسيل فيتسل في الدقيقة 45 من نهاية المباراة. 

وفي الشوط الثاني أضاف أنطونيو جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 80 ، وبعد دقايق أحرز سامويل لينو الهدف الثاني لاتلتيكو مدريد في الدقيقة 85.

وبهذة النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة الـ28 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف فريق فريال عند المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة .

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