حلمي النمنم: الإنجاز الوحيد للربيع العربي تصفية ودفن القضية الفلسطينية نهائيًا (شاهد)

علق حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على الإنجاز الوحيد للربيع العربي، مشددًا على أن الانجاز الوحيد للربيع العربي هو تصفية ودفن القضية الفلسطينية نهائيًا، ولم تعد القضية موجودة، مشددًا على أن هذه أحداث تم توجيها وتوظيفها لهدف وطريقة ما، موضحًا أن ما يحدث الآن هو رسالة تنهي مرحلة الربيع العربي.

تعليق عاجل من حلمي النمنم على ما يحدث في غزة

وأوضح “النمنم”، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يحدث في فلسطين الآن من قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية هي حرب استعمارية تمامًا، منوهًا بأن إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين بالأساس مشروع غربي للسيطرة على المنطقة والتواجد بالمنطقة، موضحًا أن هذا جزء من الثقافة الغربية.

وأشار إلى أنه قبل هتلر كان هناك وجه نظر أخرى بالتخلص من اليهود بأن يذهبوا إلى الشرق وأن تكون أوروبا خالصة بدون اليهود، مؤكدًا أن اليهود تعرضوا لمعاناة من الأوربيون بدلًا من الاعتراف بالمعاناة و حركوا اليهود إلى فلسطين، خرجوا بمقولة "فلسطين أرض بلا شعب واليهود شعب بلا أرض".

وتابع: "أننا الآن وبخصوص ما يحدث في غزة يكشف أننا أمام قضية سياسية بالأساس وعملية غربية.. دماء الفلسطينيين تنزف منذ 100 عام ولا تتوقف".