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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ممدوح عيد يحصد جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مصر

ممدوح عيد الرئيس
ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز

حصد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز،جائزة أفضل رئيس نادي تنفيذي في مصر لعام ٢٠٢٣، وذلك خلال حفل أوسكار المساء والكورة والملاعب، والذي يقام للمرة ٦١ تاريخياً.

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وتم اختيار المهندس ممدوح عيد أفضل رئيس تنفيذي لنادي مصري في عام ٢٠٢٣ في ظل التطور الهائل الذي أصبح عليه نادي بيراميدز تحت قيادته ونجاحه في أن يكون أحد أهم وأفضل الأندية في مصر وقارة أفريقيا والمنطقة العربية.

وتسلم رئيس نادي بيراميدز الجائزة والتكريم من السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والأستاذ إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، والأستاذ محمد الدمرداش رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب.

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