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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

كيف نحمي شبابنا من الهجرة غير الشرعية.. سها جندي توضح

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

 

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة جهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري.

 

واشارت وزيرة الهجرة، من خلال فيديو، جهود وزارة الهجرة في مكافحة تلك الظاهرة، وكيف نحمي شبابنا من الوقوع فيها.

 

كما نوهت السفيرة سها جندي إلى مركز وزارة الهجرة للتدريب من اجل التوظيف" المركز المصري الالماني" التابع لوزارة الهجرة، وكذلك مركز شباب المصريين بالخارج "ميدسي MEDCE"، التابع لها ايضلً، لتعظيم دور أعضائه والاستفادة منهم ودمجهم في خطط التنمية للدولة في ضوء استراتيجية تمكين الشباب التي يتبناها السيد الرئيس ويحرص على تطبيقها، لتضم عددا من الأنشطة الجديدة لتعزيز التواصل مع الشباب المصري بالخارج، مستشهدة بالدكتور الشاب مينا حنين، المصري المقيم في أستراليا وعضو بالمركز، والذي تعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية في تدريس علوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالمدارس، مشيرة أيضا إلى العمل على تشكيل مجلس استشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج لدعم خطط التنمية.


شاهد الفيديو..

https://fb.watch/ofCF083W3R/?mibextid=x4r0xg

 

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