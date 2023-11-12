3 مليارات جنيه أرباح بنك ناصر الاجتماعى

أكد بنك ناصر الاجتماعى أن أرباح البنك ارتفعت لتصل إلى إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة.

وترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان فى أول اجتماع له، وأعضاء مجلس الإدارة والسادة رؤساء قطاعات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الاجتماع شهد استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، واستعراض أعمال لجنة المراجعة التى راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت القباج أنه تمت الموافقة على الاعتماد النهائى للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامى للبنك للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2023، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة، كما ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، وبلغت صافى التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%.

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان أن نجاح البنك يعتمد على وضع خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى زيادة الربحية من خلال جذب مزيد من المدخرات وطرح مزيد من المنتجات الادخارية والتمويلية والخدمات المصرفية المتنوعة والتى تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المستهدفة، وذلك فى إطار من الحوكمة والالتزام الرقابى والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة، ليواصل البنك خلال الفترة المقبلة تحقيق مزيد من الإنجازات الجديدة ومؤشرات أداء متميزة تليق بحجمه ومكانته والدور المنوط به فى المشاركة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عبدالفضيل أن إدارة البنك اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات المهمة فى الإسراع فى تنفيذ منظومة الكور بنك الجديدة وأيضاً الإسراع فى التعامل مع بعض الملفات المهمة والتى من شأنها توفير مزيد من السيولة لإمكانية زيادة تواجد البنك فى السوق المصرفى بالشكل الملائم وتحقيق أعلى معدلات من الربحية وزيادة مشاركة البنك الفعالة فى أوجه التكافل والدعم المجتمعى، مشيراً إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يُولى اهتماماً خاصاً بموارده البشرية، وذلك من خلال استراتيجية فى تدريب طلبة الجامعات وتنمية المهارات الوظيفية لدى خريجى الجامعات عن طريق المبادرات المختلفة بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات والمؤسسات التعليمية، وكذلك الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة فى أداء بعض المهام الوظيفية بالبنك والعمل على توظيف من يثبت كفاءته وملاءمته للعمل بالبنك.