البنك الزراعى المصرى يدعم جهود التنمية الشاملة على أرض سيناء

علاء فاروق: إطلاق برنامج باب رزق لتمكين المرأة السيناوية وتنظيم قوافل طبية وتوزيع مساهمات غذائية وتيسير زواج الفتيات لدعم أهالينا فى سيناء

كلام الصورة: فاروق وفودة خلال تفقد جهود البنك فى جنوب سيناء

يواصل البنك الزراعى المصرى جهوده لدعم مسيرة التنمية على أرض سيناء، للمساهمة فى رفع مستوى معيشة أبنائها وتحسين جودة الحياة فى كافة القرى والتجمعات البدوية، تماشياً مع الاستراتيجية القومية لتنمية وتعمير سيناء، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نظراً لأهمية سيناء الاستراتيجة باعتبارها إحدى أهم ركائز ودعائم الأمن القومى، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية تساهم فى تحقيق التنمية فى كافة المجالات.

وفى هذا الإطار قام البنك بتنفيذ برنامج متكامل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى مدينتى الطور ونويبع تضمن مؤتمراً للشمول المالى وقافلة طبية شاملة واحتفالاً بتيسير زواج الفتيات وتوزيع قسائم المواد التموينية استفاد منها آلاف الأسر من أبناء محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وسامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات البنك ومسئولى المحافظة.

ترتكز استراتيجية البنك الزراعى المصرى فى تحقيق التنمية على أرض سيناء على عدد من المحاور أبرزها توفير البرامج التمويلية بتسهيلات كبيرة وفوائد ميسرة، لدعم المنتجين فى مجالات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر للمنتجات الحرفية والصناعات اليدوية التقليدية التى تشتهر بها مناطق سيناء لتوفير فرص العمل والتشغيل، بالإضافة لجهود البنك فى التوعية بالشمول المالى لتمكين المرأة السيناوية وتوعيتها بأهمية الأنشطة متناهية الصغر فى تحسين مستوى معيشتها وزيادة دخل أسرتها.

ومن منطلق مسئوليته المجتمعية يعمل البنك الزراعى المصرى على دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، من خلال توزيع المساهمات الغذائية والمواد التمويينة اللازمة لأسرهم، فضلاً عن المساهمة فى تيسير زواج أبناء سيناء زواجهم والتخفيف عن كاهل أسرهم لمواجهة ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج.

كما يساهم البنك فى توفير الرعاية الصحية للأسر الاولى بالرعاية من أبناء سيناء من خلال تنظيم قوافل طبية تضم نخبة من الأطباء من كافة التخصصات، وصرف الأدوية للمرضى بالمجان.

ولتنفيذ الاستراتيجية على أرض سيناء، تحرص الإدارة العليا للبنك الزراعى المصرى برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك على متابعة تنفيذ تلك الجهود على أرض الواقع من خلال الزيارات المتتالية واللقاءات المستمرة مع محافظى جنوب وشمال سيناء، لتعزيز جهود التعاون بين البنك والأجهزة التنفيذية، والتأكيد على دور البنك للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء.

وحول دور البنك فى تحقيق التنمية فى سيناء، أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، حرص البنك على تحقيق التنمية فى كافة المجالات على أرض سيناء الحبيبة نظراً لأهميتها الاستراتيجة ومكانتها فى قلوب المصريين، بالإضافة إلى ما تتمتع به سيناء من ثروات طبيعية وبشرية وهى أهم مقومات التنمية المستدامة.

وأكد أن البنك يضع كافة إمكانياته لدعم أهالينا فى كل شبر على أرض سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من خلال تحفيزهم على العمل والإنتاج وإتاحة كافة أنواع التمويلات لمساعدتهم على إطلاق الأنشطة الإنتاجية بتسهيلات كبيرة وفوائد ميسرة، لتوفير سبل الحياة الكريمة وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة السيناوية وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة لجميع مواطنى سيناء.

كما استعرض فاروق، دور البنك فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً من منطلق المسئولية المجتمعية للبنك، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توزيع القسائم وكوبونات المواد الغذائية دعماً لهم فى شراء بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لأسرهم، فضلاً عن توزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء جنوب سيناء للمساهمة فى تيسير زواجهم والتخفيف عن كاهل أسرهم لمواجهة ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج والحد من آثارها السلبية.

وأشار إلى قيام البنك بدعم الرعاية الصحية لأبناء جنوب سيناء من خلال تنظيم قوافل طبية تضم أطباء من كافة التخصصات، بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة قناة السويس، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى الفقراء وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية لهم بالمجان، مؤكدا استعداد البنك لتحمل كافة تكاليف العمليات الجراحية للحالات الحرجة التى تتطلب تدخلاً جراحياً.

وأوضح رئيس البنك الزراعى المصرى أن تمكين المرأة السيناوية يأتى فى مقدمة اهتمامات البنك نظراً لطبيعة المحافظة وتركيبتها السكانية، وذلك من خلال إتاحة برنامج التمويل متناهى الصغر «باب رزق»، بالتعاون مع أجهزة المحافظة والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية، لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج فى تمويل مشروعات المرأة والصناعات اليدوية والحرف التقليدية التى تشتهر بها المحافظة، موضحاً أن البنك ينظم مؤتمرات للشمول المالى لتعزيز الوعى المالى لدى المرأة وتوعيتها بأهمية الأنشطة الإنتاجية متناهية الصغر فى تحسين مستوى معيشتها وزيادة دخل أسرتها، فضلاً عن تخصيص فرق عمل تجوب القرى والتجمعات البدوية فى كافة أنحاء محافظة جنوب سيناء للتواصل مع النساء وتشجيعهن على الحصول على التمويل المناسب لاطلاق مشروعاتهن لتحفيزهن على العمل والإنتاج لتحقيق الأرباح وتحسين دخل أسرهن.

من جانبه، أشاد اللواء أ.ح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالدور الوطنى الحيوى للبنك الزراعى المصرى فى المرحلة الراهنة من خلال المشاركة والمسئولية المجتمعية لدعم مواطنى وأبناء المحافظات الحدودية، وحرصه على دعم مواطنى جنوب سيناء، مشيراً إلى نجاح جهود التعاون المستمر بين المحافظة والبنك للمساهمة فى تعزيز جهود التنمية بالمحافظة فى كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بدعم المنتجين فى مجالات الإنتاج الزراعى والحيوانى.

وأشار إلى تعزيز جهود البنك فى تحقيق التنمية بالمحافظة من خلال دعم وتمويل مشروعات المرأة والصناعات الصغيرة، وكذا إطلاق مبادرات لتحويل سيارات التاكسى والأجرة للعمل بالغاز الطبيعى، واستبدال السيارات بسيارات تعمل بالكهرباء، والمساهمة فى تخريد السيارات القديمة بالمحافظة.