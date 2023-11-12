نائب محافظ البحيرة توافق على إقامة 12 مشروعا إستثماريا متنوعاً

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 12 مشروع إستثماري فى مجالات مختلفة ويعمل على توفير 603 فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

خطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار

كما أكدت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهه بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الاستثمار وتطوير الأعمال.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا للإستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة والاستاذ كامل غطاس السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة حيث تم الموافقة على إقامة 12مشروع منها:

-مصنع تعبئة وتغليف وتصنع المواد الغذائية ألياً ومحطة فرز وتعبئة وثلاجه ومصنع أعلاف و مخازن بمركز أبو المطاميرعلى مساحة 8400 م٢ بتكلفة إجمالية بلغت 158 مليون و400 ألف جنية ويوفر 145 فرصة عمل.

- منفذ بيع ألات ومعدات زراعية بمركز أبو المطامير على مساحة 650م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 3مليون و500 ألف جنية ويوفر 5 فرص عمل

- محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة بمركز وادى النطرون على مساحة 2500م٢ بتكلفة استثمارية بلغت3مليون و500 ألف جنية ويوفر 20فرصة عمل.

- مصنع تخليل وعصر زيتون بمركز وادى النطرون على مساحة 2500م٢ بتكلفة استثمارية 3مليون و500الف جنيه ويوفر 20فرصة عمل.

- نقل مستودع أنابيب بوتاجاز من محلة عبيد إلى صفط خالد بقرية أرمانيا بايتاى البارود بتكلفة استثمارية 770الف جنيه ويوفر 5 فرص عمل .

- إقامة 4 منافذ لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعى ( اسمدة و مبيدات وتقاوى و بذور ومعدات زراعية و أدوات رى وتنقيط ) بمركز بدر على مساحة 1400م٢ بتكلفة استثمارية 2مليون و200ألف جنيه ويوفر 20 فرصة عمل .

- مصنع تصنيع وتعبئة التمور والمكسرات والفاكهة المجففه بأبو المطامير على مساحة 12600 م٢ بتكلفة استثمارية 198مليون و800 ألف جنيه ويوفر 108فرصة عمل .

- مصنع لانتاج المكرونه من دقيق القمح بمركز وادى النطرون على مساحة 10000م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 50مليون جنيه ويوفر 40 فرصة عمل .

- ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة بمركز أبو المطامير على مساحة 525م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 4مليون جنيه ويوفر 15فرصة عمل .

- حظيرة على مساحة 3000م٢ بمركز أبو المطامير بتكلفة استثمارية بلغت11مليون و800 ألف جنيه ويوفر 10فرص عمل .

- مصنع تخليل و عصر زيتون بمركز وادى النطرون على مساحة 7200م٢ بتكلفة استثمارية 8 مليون جنيه و يوفر 15فرصة عمل .

- مصنع لصناعة النشا والجلوكوز وملح الليمون بمركز حوش عيسى على مساحة 8400م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 250 مليون جنيه و يوفر 200فرصة عمل .

وفى ختام الإجتماع أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، علي أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية وذلك تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، على قيام كافة أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.

كما أشار الأستاذ كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلي أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيداً لزيادة مصادر الدخل، مشيراً إلى أهمية الإستثمار بإعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.



