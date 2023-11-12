ثقافة الفيوم تناقش دور المرأة فى صنع القرار السياسي

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا فى إطار برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ،ضمن برنامج التوعية بالمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك، عقد بيت ثقافة إطسا محاضرة بعنوان '' أهمية دور المرأة فى صنع القرار السياسي''، بالوحدة المحلية بقرية منية الحيط، ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، أوضحت خلالها الدكتورة أسماء الهرش ماجستير لغة عربية وعضو بيت ثقافة اطسا مكانة المرأة المستحقة التى اكتسبتها داخل الدولة، إذ تعد مشاركتها السياسية جزءا رئيسيا من تمكينها بالجمهورية الجديدة، لكونها تشكل نهضة المجتمع، كما أنها تتحمل علي عاتقها مسئولية كبيرة فى المجتمع، بما لا يدع مجالا للشك أن المرأة المصرية على مر العصور، شريكا أساسيا فى التنمية، فضلا علي أن المشاركة السياسية للمرأة سوف تساعدها في تحقيق ذاتها، وتعزيز قدراتها، وتنمية مهاراتها بصفة مستمرة، مما يخلق جيل واعى، ومستقبل أفضل لأبنائنا، كما أنها تحقق للمرأة طموحها فى العمل السياسى، وحجز مقعدها كشريك فعال ضمن السلطات التنفيذية والتشريعية، لإنها تتمتع بالكفاءة، وليست كإمرأة.

وأضافت الهرش، أن المرأة تدرك أهمية الواجب الوطني، والمشاركة السياسية للمرأة هي حفاظا علي حقوقها، وإستكمالا لمسيرة الدفاع عن حقوق المرأة المصرية وبناء الدولة، وتعزيز التمكين لها.

محاضرة بعنوان "مفهوم الانتخابات" بفرع ثقافة الفيوم

في ذات السياق، عقدت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان ''مفهوم الانتخابات''، تحدث فيها خالد علي عبد الله مسئول النشاط موضحا مفهوم الانتخابات، بأنها عملية ديمقراطية تسمح للمواطنين بالمشاركة في اختيار ممثليهم في مختلف المجالات، وتعتبر مفهوما أساسيا في أي نظام ديمقراطي، ويمكن للناخبين اختيار المرشح، الذين يعتقدون أنه سيمثل مصالحهم، قيمهم، ومتطلباتهم في المستقبل، مشيرا إلي أنه في ظل الديمقراطية، والجمهورية الجديدة، تعتبر الانتخابات الرئاسية محورا أساسيا لتأكيد إرادة الشعب.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، أقامت مكتبة النزلة الفرعية محاضرة بعنوان '' لغتنا الجميلة بين الماضي والحاضر''، بمدرسة النزلة الإبتدائية المشتركة، تحدث فيها ربيع محمد محمد أستاذ اللغة العربية قائلا: أن من ليس له ماضي لا حاضر له، من حقنا جميعا أن نفتخر بلغتنا العربية، لأنها لغة القرآن الكريم، ولسان العرب، ومن السهل تعلم أي لغة من لغات العالم، لكن لغتنا العربية تظل متفردة، بها مفردات ومعاني جميلة جدا، إذا أدركتها أحببتها، ولكن سادت الآن لغة الشارع ، واختتم حديثه بالتأكيد علي أن نعود إلى لغتنا الجميلة، كي نتعلمها، ونعلمها للأجيال القادمة.