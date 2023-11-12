إزالة 310 حالة إشغال طريق بكفر الدوار

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار،برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.



جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون.

إزالة ٣١٠ مخالفة إشغال طريق

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 310 مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك" وعدد 22 فرش متنوع للباعة الجائلين، وذلك بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع بور سعيد، شارع لواء الاسلام، شارع ابن سينا، شارع التحرير، وداير الميزانة"، بكفر الدوار حيث تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بإشراف من نواب رئيس المدينة وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

إزالة 310 حالة إشغال طريق و22 فرشا متنوعاً يحملة مكبرة بكفر الدوار

إزالة 310 حالة إشغال طريق و22 فرشا متنوعاً يحملة مكبرة بكفر الدوار

إزالة 310 حالة إشغال طريق و22 فرشا متنوعاً يحملة مكبرة بكفر الدوار



