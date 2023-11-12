«الأهلى المصرى» يوقع اتفاقاً مع «فريش» لتمويل التجار ببطاقة ائتمان الشركات

أعلن البنك الأهلى المصرى وشركة فريش عن اتفاقية تعاون مشترك بهدف تمويل التجار ببطاقة ائتمان الشركات B2B من خلال تقديم التسهيلات المصرفية والتمويلية لهم وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من التجار.

حضــر التوقيع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنــك الأهلــى المصــرى وخليل إبراهيم، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات فريش إلكتريك وشريف رياض الرئيس التنفيذى للشركات الكبرى والقروض المشتركة وأيمن الشيمى رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات وهالة حلمى رئيس المنتجات والشمول المالى بالبنك الأهلى المصرى، وإيهاب نادر المدير المالى بشركة فريش وفرق العمل المختصة من البنك الأهلى المصرى وشركة فريش وعدد من كبار التجار والموزعين.

أكد يحيى أبوالفتوح على حرص البنك الأهلى المصرى المتنامى على توفير منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية لكافة فئات العملاء الحاليين والمرتقبين بما يساهم فى تلبية احتياجاتهم، مشيراً إلى أهمية التعاون مع شركة فريش كونها من كبرى الشركات العاملة فى السوق المصرى والتى تضم عدداً كبيراً من تجار التجزئة والجملة إلى جانب كبار الموزعين الرئيسيين فى جميع محافظات مصر، حيث تعزز اتفاقية التعاون تحقيق خطة البنك فى التوسع فى ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزى المصرى فى التحول الرقمى والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد وتدعيم الشمول المالى، وخاصة من خلال استقطاب شريحة جديدة من التجار من غير المتعاملين مع القطاع المصرفى وبما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.

وأعرب خليل إبراهيم عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، مشيداً بالتوجه الإيجابى والرائد للبنك فى دعم الصناعات المصرية بشكل عام لاعتباره إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيراً إلى ان تلك الاتفاقية يسفر عنها تسهيل لعمليات السداد الإلكترونى للأعمال التجارية التى تتم مع كافة فئات التجار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من تجار الجملة وتجار التجزئة بكل سهولة وبأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين من خلال منظومة أعمال ال B2B للمدفوعات الرقمية التى تهدف لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعملاء شركة فريش.

ومن جانبه، أشار كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى إلى أنه تم إطلاق عدد من الشراكات الناجحة بمختلف القطاعات إلى منظومة أعمال الـ B2B والتى تعد شركة فريش هى أحدث تلك الشراكات، حيث تعد إحدى أكبر الشركات الرائدة فى السوق المصرى فى صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتتولى تمويل عملائها عن طريق إصدار بطاقات ائتمان الشركات B2B بما يساهم فى تمويل رأس المال العامل للتجار وزيادة المبيعات وبالتالى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير بما يساهم فى تنمية الصناعات الوطنية، مؤكداً حرص البنك على التيسير على العملاء من التجار وكبار الموزعين فى كافة المستندات المطلوبة للانضمام لتلك الخدمة الجديدة، حيث يدرك البنك تماماً مسئوليته تجاه شريحة التجار من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد أحد محركات الاقتصاد القومى، واستكمالاً لدوره فى دعم الصناعات المحلية.

وأضاف شريف رياض أن التعاون والشراكة مع مجموعة شركات فريش إلكتريك تمتد إلى أكثر من 11 عاماً قدم خلالها البنك الأهلى المصرى الدعم التمويلى المستمر للمجموعة بما عزز مكانتها كإحدى أهم وأكبر الشركات التى تقوم بتصنيع الأجهزة المنزلية فى مصر، وهو الدعم الذى يأتى فى إطار سعى البنك المستمر والمتنامى لتعزيز سبل التعاون مع عملاء الشركات الكبرى والتخطيط الدائم لابتكار حلول مالية غير تقليدية فى كافة المجالات المصرفية.