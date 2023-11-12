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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما  في بدر.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال الأمن  بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مركبات "التوك توك" بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

و تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" .

 

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الجادون" ، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك"، وأقرا بإرتكابهما عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب .

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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