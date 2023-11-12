حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك في بدر

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في بدر.



وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مركبات "التوك توك" بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان قد تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" .



وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الجادون" ، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك"، وأقرا بإرتكابهما عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب .

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قررت النيابة العامة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل صديقتها بميزان داخل مخزن بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة نتيجة التعدي عليها بآلة حادة.

وكانت قد أنهت سيدة حياة صديقتها بسبب مطالبة المجني عليها بسداد 3 آلاف جنيه كانت اقترضتها المتهمة منها بدائرة قسم شرطة المطرية.

و تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص

منها.