الأيتام واحتياجات الأسرة

صابرين منصور محمود، أرملة، توفى زوجها منذ 4 سنوات تاركاً لها أربعة أولاد جميعهم فى مراحل التعليم المختلفة «إسماعيل» 18 سنة طالب فى الصف الثانى الثانوى و«حنان» 18 سنة فى الصف الثانى الثانوى و«رحمة» 12 سنة فى الصف الأول الإعدادى و«هنا» 9 سنوات فى الصف الثالث الابتدائى والأسرة فقيرة لا تمتلك من حطام الدنيا شيئاً سوى معاش 1150 جنيهاً لا يكفى احتياجات الأسرة وتعليم الأبناء وايجار السكن، والأم مريضة بالسكر والغدة الدرقية وتحتاج الى علاج شهرى وتناشد «عيادة الوفد» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على ظروف الحياة الصعبة وتعليم الأبناء.