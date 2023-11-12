منها الرهاب.. أشهر أنواع اضطراب القلق

اضطراب القلق هو نوع من حالات الصحة العقلية، وإذا كنت تعاني من اضطراب القلق، فيمكنك الاستجابة لأشياء ومواقف معينة بالخوف والرعب، وقد تواجه أيضا علامات جسدية للقلق، مثل قلب ينبض والتعرق.

من الطبيعي أن يكون لديك بعض القلق، وقد تشعر بالقلق أو التوتر إذا كان عليك معالجة مشكلة في العمل أو الذهاب إلى مقابلة أو إجراء اختبار أو اتخاذ قرار مهم.

ويمكن أن يكون القلق مفيدا على سبيل المثال، يساعدنا القلق على ملاحظة المواقف الخطيرة ويركز انتباهنا، حتى نبقى آمنين.

لكن اضطراب القلق يتجاوز العصبية العادية والخوف الطفيف الذي قد تشعر به من وقت لآخر. يحدث اضطراب القلق عندما:

يتداخل القلق مع قدرتك على العمل.

غالبا ما تبالغ في رد فعلك عندما يثير شيء ما مشاعرك.

لا يمكنك التحكم في ردودك على المواقف.

يمكن أن تجعل اضطرابات القلق من الصعب اجتياز اليوم ولحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات الفعالة لاضطرابات القلق.

ما هي أنواع اضطرابات القلق؟



هناك عدة أنواع من اضطرابات القلق، بما في ذلك:

اضطراب القلق العام (GAD).

اضطراب الهلع.

رهاب.

قلق الانفصال.

وتشترك حالات الصحة العقلية الأخرى في ميزات اضطرابات القلق وتشمل هذه اضطراب ما بعد الصدمة واضطراب الوسواس القهري.