أوراقى لم تصل جامعة أسوان

التحقت بكلية سياحة وفنادق بمحافظة الفيوم تعليم تبادلى ، وعندما تمت المقابلة وتم رفضى فقام مكتب التنسيق بتحويلى إلى كلية الحقوق بجامعة اسوان.

ومنذ اأكثر من عشرة ايام وانا اقيم فى اسوان واوراقى لم تأت إلى الجامعة وكلما قمت بالسؤال يتم اخبارى بان اسمى لم يأت بعد من من مكتب التنسيق طلبت من والدى الذهاب إلى مكتب التنسيق لصعوبة رجوعى القاهرة فاكدوا أن اسمى وصل يوم 1 نوفمبر ولا أدرى ماذا أفعل وأين هى أوراقى ولم أتمكن من السكن الجامعى طالما أن اوراقى لم تصل.

أناشد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى بالتحقيق فى الامر حتى لا اتعرض لضياع مستقبلى.

محمد أيمن حسن بكار

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