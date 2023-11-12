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الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: عيد الجهاد صفحة وطنية من أجل الحرية والديمقرطية

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: عيد الجهاد صفحة وطنية من أجل الحرية والديمقرطية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الشعب المصري يسجل ملحمة في جمع التوكيلات وثوة 1919

ــ تزايد العربدة والإجرام الصهيوني

ــ إسرائيل تهدد باجتياح لبنان وتحويل بيروت إلى “غزة ثانية”

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: قراءة في القمة ودور مصر الواضح

ــ مستشفى الشفاء تحول إلى مقبرة جماعية.. استشهاد المئات من الأطباء والمرضى

ــ العراق يلمح بخفض إنتاج البترول بعد قمة الرياض

 

 

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