اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: عيد الجهاد صفحة وطنية من أجل الحرية والديمقرطية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: عيد الجهاد صفحة وطنية من أجل الحرية والديمقرطية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الشعب المصري يسجل ملحمة في جمع التوكيلات وثوة 1919

ــ تزايد العربدة والإجرام الصهيوني

ــ إسرائيل تهدد باجتياح لبنان وتحويل بيروت إلى “غزة ثانية”

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: قراءة في القمة ودور مصر الواضح

ــ مستشفى الشفاء تحول إلى مقبرة جماعية.. استشهاد المئات من الأطباء والمرضى

ــ العراق يلمح بخفض إنتاج البترول بعد قمة الرياض