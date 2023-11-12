اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: عيد الجهاد صفحة وطنية من أجل الحرية والديمقرطية
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: عيد الجهاد صفحة وطنية من أجل الحرية والديمقرطية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
عبدالسند يمامة: الشعب المصري يسجل ملحمة في جمع التوكيلات وثوة 1919
ــ تزايد العربدة والإجرام الصهيوني
ــ إسرائيل تهدد باجتياح لبنان وتحويل بيروت إلى “غزة ثانية”
ــ د. وجدي زين الدين يكتب: قراءة في القمة ودور مصر الواضح
ــ مستشفى الشفاء تحول إلى مقبرة جماعية.. استشهاد المئات من الأطباء والمرضى
ــ العراق يلمح بخفض إنتاج البترول بعد قمة الرياض