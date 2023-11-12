جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد لمباراة فياريال في الليجا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام فياريال مساء اليوم الأحد، على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإسباني .



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حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، ويتسل، هيرموسو.

خط الوسط: مولينا، دي بأول، كوكي، ساؤول، ريكيلمي.

خط الهجوم: موراتا، جريزمان.